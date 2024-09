Construção Industrializada: Alcance novas possibilidades

Webinar con Amy Marks

A indústria da construção está migrando para uma abordagem industrializada, e tem seu Produto no centro do seu modelo de negócios, se afastando da entrega focada no Projeto. O processo de design também está evoluindo rapidamente para incorporar os princípios de DfMA-DR (Design for Manufacture, Assembly-Disassembly and Reuse).

Muitas pressões globais estão criando essa mudança e crescendo o ecossistema da Construção Industrializada, os quais permitirão melhoras em produtividade e sustentabilidade (ambiental, social e econômica) enquanto seguimos para alcançar o 'novo possível'.

Este webinar será apresentado em inglês pela Amy Marks, Head de Estratégia da Construção Industrializada na Autodesk.