BIM na construção de Cidades Inteligentes

As cidades inteligentes adicionam inteligência digital ao ambiente urbano e exploram tecnologias para resolver desafios inerentes à administração pública, tendo em vista proporcionar à população maior qualidade de vida. A qualidade de vida é avaliada de forma multidimensional, compreendendo os pilares socioeconômico e ambiental. Este Webinar trará duas abordagens facilitadoras da construção de cidades inteligentes na perspectiva tecnológica: o projeto inteligente e o processo inteligente, que serão apresentados por meio de casos de sucesso e aplicações.

Na abordagem do projeto inteligente, apresentaremos o uso de tecnologias e processos como Modelagem da Informação da Construção (BIM) e Sistemas de Informação Geográfica (GIS), tendo em vista a assertividade de intervenções e a retroalimentação persistente dos dados em cadastro, projetos, obras, operação e manutenção dos ativos públicos. Por fim, na abordagem do processo inteligente, apresentaremos as camadas de otimização e automação da gestão das cidades, tendo em vista a operação e manutenção dos sistemas urbanos e a devolutiva qualificada de serviços à população.

Este webinar vai ao ar ao vivo em 26 de Agosto às 16h.