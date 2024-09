Arquiteto e Urbanista, Engenheiro de Segurança e Mestre em Engenharia Civil. Experiência em execução de Projetos em BIM, Consultorias para Implantação e Implementação BIM em escritórios de projetos. Doutorando pela Universidade Federal do Espírito Santo com tema envolvendo a integração do BIM com Avaliação do Ciclo de Vida.