"Somos uma startup que precisa de uma única fonte de verdade sobre os detalhes do projeto para uma execução eficiente e com as aprovações corretas na área de ECO. O Upchain nos fornece uma solução escalável com base em nuvem, configuração fácil, excelente interface de usuário e preços competitivos. O Upchain tem muitos outros recursos, como o gerenciamento de projetos, que serão úteis à medida que nossa equipe de projeto cresce."

- Sean K., Engenheiro de projeto