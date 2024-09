Transição suave do conceito à entrega.



Da inteligência do conceito ao detalhamento do projeto: Comece com um modelo 3D inteligente para chegar a projetos mais precisos de rodovias e infraestrutura que cumpram as normas do órgão regulador de transportes.

Revisões mais simples: Forneça a visibilidade e o acesso necessários ao andamento do projeto e aos modelos para revisão.

Projeto multidisciplinar: De rodovias e pontes a serviços públicos, integre diferentes fluxos de trabalho em um único projeto.

Análise e simulações nos projetos: Decida melhor em relação ao projeto com ferramentas para saber a distância da visibilidade, fazer simulação de inundações, análise dinâmica de terrenos e muito mais.

Modele diferentes cenários de projeto: Configure um cenário contextual detalhado para o seu modelo e automatize tarefas do projeto. Analise e simule suas várias opções de projeto levando em conta todos os elementos.