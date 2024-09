Jantar Executivo Autodesk 

Experimente uma noite inesquecível no Figueira Rubaiyat, no coração de São Paulo, para dar início à Conferência da SINAENCO - A ERA BIM. Junte-se à equipe Autodesk e mergulhe em um networking exclusivo, compartilhe insights e jante com os principais líderes do setor. Não perca esta oportunidade de fazer conexões duradouras.

Descubra a excelência culinária dO Figueira Rubaiyat, um estabelecimento icônico de São Paulo. Este distinto restaurante é famoso por oferecer uma experiência gastronômica extraordinária à sombra de uma majestosa e centenária figueira.