Seja digital. Vá além.

As redes de trânsito ferroviário precisam transportar pessoas em um cenário de expansão contínua, no qual elas escolhem viver, trabalhar e se divertir. A conectividade e a resiliência entre sistemas multimodais são fundamentais. Para acompanhar essa crescente demanda por um trânsito melhor, os profissionais de projetos ferroviários precisam de um planejamento holístico baseado em modelos. Seja projetando um novo corredor de trânsito, seja ampliando um sistema já estabelecido, eles precisam das ferramentas e dos fluxos de trabalho certos para otimizar o projeto de ferrovias em todas as suas etapas.

O BIM com base em modelo ajuda engenheiros como você a avançar e maximiza a digitalização para melhor gerenciar a complexidade do projeto e colaborar entre suas equipes e fases. Ele também ajuda a gerar as informações que permitem a tomada de decisões consistentes em tempo real.