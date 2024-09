"A colaboração foi instantaneamente aprimorada com o uso do Autodesk Build. Embora nossa colaboração interna e externa fosse boa antes, conseguimos dar um passo adiante ao incorporar nossos fluxos de trabalho que conduzimos no local", revela Werner. Antes de trabalhar dessa maneira, a equipe contava com métodos manuais e trabalhosos para compartilhar dados com colaboradores internos e externos. "Para compartilhar arquivos grandes, como imagens", relembra Werner, "usávamos o WeTransfer, fazíamos download em um dispositivo e os enviávamos em nossas áreas de armazenamento de documentos. Agora, os membros da equipe e os parceiros podem tirar fotos diretamente no local e salvá-las na área do projeto do Autodesk Build."