“A inclusão da compatibilidade com o formato DWG no Design Collaboration era uma peça que faltava no quebra-cabeça do BIM 360 [e do Autodesk Construction Cloud]. Com o formato DWG inteiramente compatível, incluindo as referências externas, o Design Collaboration vai fazer parte do fluxo de trabalho de entrega de todo mundo.” — Gerente de BIM da GHD