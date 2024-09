Embora o gêmeo digital beneficie muito as empresas e equipes de projeto fazendo o gerenciamento de dados de BIM e melhorando a colaboração, são os proprietários que têm mais a ganhar. E isso cria uma oportunidade. Pois com o gêmeo digital, as empresas podem oferecer um tremendo valor agregado aos clientes e gerar maior transparência em todo o processo de projeto e construção. Isso permite um maior controle sobre tudo, desde orçamentos de projetos a custos operacionais de construção. Os proprietários também se beneficiam com operações prontas para uso, com a redução de riscos e de incertezas e com um aumento na resiliência e na sustentabilidade do portfólio.