Otimize o layout das suas instalações para a inovação

As operações de uma instalação são complexas. Uma fábrica digital otimiza pessoas, programas e processos dentro de um ambiente compartilhado de dados. Ter essa única fonte de dados melhora os resultados tanto para projetos novos (greenfield) quanto para projetos em andamento (brownfield). As melhorias incluem manter o cronograma, reduzir retrabalhos e acelerar o tempo de lançamento no mercado. É assim que os dados se tornam uma vantagem competitiva.