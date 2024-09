A indústria de Arquitetura, engenharia e construção (AEC) está passando por uma transformação digital em várias frentes, e há mais espaço do que nunca para uma integração e colaboração mais amplas com os fabricantes de produtos de construção. Porém, o rumo a seguir nem sempre é claro.

Patrocinamos uma pesquisa da Harvard Business Review Analytic Services com o objetivo de analisar o papel dos fabricantes na AEC e explorar seu caminho em direção a uma maior participação na indústria. Você saberá mais sobre o que as empresas de AEC estão prevendo para seus relacionamentos com os fabricantes. E, por meio das entrevistas com fabricantes que estão digitalizando seus projetos, este relatório compartilhará insights instigantes sobre como eles formaram parcerias estratégicas com seus colaboradores de AEC.

Nunca houve uma oportunidade melhor para os fabricantes de produtos de construção atuarem na indústria de AEC. Esta pesquisa demonstra que as plataformas digitais que permitem a comunicação sem esforço entre as indústrias de manufatura e AEC estão disponíveis e são viáveis e essenciais para o futuro dessas indústrias.