Sempre que há alteração do software no qual o projetista desenvolve seus projetos, surgem dúvidas e medos - "Perderei rendimento no tempo e qualidade?", "Saberei executar os mesmos recursos?", "Quais as vantagens na troca do software CAD?".

Neste primeiro episódio do Tech Track Manufatura Automatizada, abordaremos a evolução no processo de desenvolvimento dos projetos mecânicos desde os desenhos 2D do AutoCAD, até o 3D do Inventor, que consequentemente gerará a comunicação direta com o Fusion 360.