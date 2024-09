Neste Keynote teremos a participação do time Autodesk com a abertura do Presidente, Sylvio Mode, seguido das boas-vindas do diretor técnico, Pedro Soethe. Ainda nesta sessão teremos Joyce Delatorre e Fernanda Machado, do time de especialistas técnicos, falando sobre a transformação digital para o mundo de Arquitetura, Engenharia e Construção. Por fim, do Marcos Harano, executivo de soluções técnicas para LATAM, fará uma participação especial em que se aprofundará nas nossas soluções baseadas em nuvem para construção civil e a visão da Autodesk para esta indústria.