Adaptief hergebruik in de architectuur is het herbestemmen van een bestaand gebouw voor nieuw gebruik – om verouderde constructies nieuw leven in te blazen, duurzamer te bouwen en architectonisch erfgoed te behouden.

In de Londense wijk Kings Cross transformeerde een adaptief hergebruikproject van het Britse architectenbureau Orms een brutalistisch kantoorgebouw uit de jaren 70 tot een eigentijds boetiekhotel, The Standard London.

Met een gedurfd ontwerp waarbij drie verdiepingen bovenop de bestaande constructie zijn toegevoegd, gebruikte het projectteam Autodesk Revit, 3D-modellering en digitale kopieën om de basis van het bestaande gebouw te behouden, het gewicht van de drie nieuwe verdiepingen te ondersteunen en energiesystemen te ontwerpen om de duurzaamheid optimaliseren.

In de bruisende wijk Kings Cross in Londen heeft het Britse architectenbureau Orms een verouderd kantoorgebouw uit 1974 gerenoveerd en opnieuw ingericht tot een boetiekhotel met 266 kamers, The Standard London. Het bestaande gebouw, dat is gelegen tegenover twee grote treinstations, was een voormalige gemeentefaciliteit, en is gebouwd in de architectonisch betekenisvolle brutalistische stijl.

Als hoofdadviseurs voor het project was het Orms-team verantwoordelijk voor de buitenzijde en de kern van het gebouw. Door gebruik te maken van een model voor adaptief hergebruik (Engels) werd bij het renovatieproject zoveel mogelijk van het bestaande gebouw behouden om het naoorlogse architecturale erfgoed te behouden. Vanuit dat uitgangspunt werd het gebouw uitgebreid en uitvoerig gerenoveerd, met een gedurfd ontwerp waarbij drie nieuwe verdiepingen werden toegevoegd bovenop de bestaande structuur om een restaurant, een bar en een dakterras te huisvesten.

Wanneer erfgoedgebouwen een nieuwe bestemming krijgen, is elk project uniek. Er zijn geen prototypes die kunnen worden gevolgd. Met behulp van Autodesk Revit-, 3D-modellering- en (Engels) digitale kopieën (Engels) hebben Orms en MEP- en bouwtechnische adviseurs Arup en Heyne Tillett Steel modellen van de zeer complexe constructies van het gebouw gemaakt, de systemen geïntegreerd en oplossingen voor verwarming, koeling, ventilatie en verlichting in kaart gebracht om de duurzaamheid optimaliseren. Met deze technologische hulpmiddelen en adaptieve resourceprocessen transformeerde het projectteam een verouderd gebouw in een modern, stijlvol Londens speerpuntgebouw voor een trendy internationale hotelgroep.

Bekijk de video om te zien hoe Orms dit adaptieve architectuurproject voor hergebruik aanpakte.

[Videotranscript]

Christian Natterodt, Associate/Project Architect bij Orms: de bouwsector is op zichzelf verantwoordelijk voor een derde van het afval op deze planeet. We kunnen niet doorgaan met het platgooien van gebouwen en vervolgens nieuwe gebouwen neerzetten. Er zijn veel verschillende projecten waarbij we ze kunnen aanpassen, kunnen besparen op bouwkoolstof en ze kunnen veranderen in iets nieuws en moois.

The Standard London is een van die geweldige bestemmingshotels. Het hotel slaat bijna de armen om je heen en geeft je een dikke knuffel, een gevoel van vreugde dat zich ook wil vertalen in de architectuur zelf.

Het gebouw is van de jaren zeventig. Een vuil gebouw, een gebouw dat niet meer gemoderniseerd wordt. Het is normaal gesproken iets dat veel mensen graag zouden willen slopen. Dus hoe kunnen we besparen op de koolstof die in het gebouw zelf zit, besparen op de bouwkosten en van dat gebouw, dat ook deel uitmaakt van de geschiedenis van de plek, iets heel bijzonders maken?

Andrew Middlebrook, Lead Structural Engineer, Heyne Tillet Steel: dit maakt elk renovatieproject anders en interessant. De aanpak is nooit elke keer precies hetzelfde.

Natterodt: we hebben een betonnen kern met een betonnen gevel en twee kelderniveaus. Deze complexe vormen kunnen in 2D worden getekend, maar zijn pas in 3D echt volledig te begrijpen.

In de bouwsector waren er geen prototypen. Elk gebouw dat we bouwen is het prototype en het eindproduct.

[Autodesk] Revit en 3D-modellering stellen ons in staat complexe vormen veel beter te begrijpen. Met een digitale kopie (Engels) van het gebouw zelf kunnen we inzoomen op elk aspect. We kunnen deze ronddraaien, afstemmen met de bouwkundig ingenieur en met alle andere betrokkenen voordat we zelfs maar op locatie beginnen.

Middlebrook: we hebben zoveel mogelijk onderzoek gedaan om de basisconstructie van het gebouw te vinden. Met behulp van Revit hebben we een compleet 3D-model (Engels) gemaakt. En dat heeft ons in staat gesteld om zo veel mogelijk van het bestaande gebouw te behouden.

Binnen Revit kunnen er eigenschappen worden toegewezen aan de materialen, bijvoorbeeld de hoeveelheid opgenomen koolstof, en zodoende kunnen we kwantificeren hoeveel koolstof er gebruikt gaat worden.

Michael Stankiewicz, Senior Mechanical Engineer, Arup: wanneer we gebouwen ontwerpen in een renovatie-omgeving, zijn we direct beperkt. Om dat volgende niveau van duurzaamheid te bereiken, moeten we inzicht krijgen in verwarming, koeling, ventilatie, verlichting en gedetailleerde details, en echt ontwerpen hoe we energie kunnen gebruiken waar dat nodig is. Met een tool als Revit kunnen we energiesystemen in kaart brengen, waardoor we uiterst efficiënte gebouwen kunnen ontwerpen.

Natterodt: we moeten ervoor zorgen dat de gebouwen die we nu bouwen, aanpasbaar zijn. We moeten over de nodige documentatie beschikken om ervoor te zorgen dat elementen opnieuw kunnen worden gebruikt.

Middlebrook: als we snel en online moeten samenwerken en conflicten moeten signaleren en het gebouw samen moeten bouwen, kan dat alleen met Revit.

Christian Natterodt: hergebruik en renovatie: dat zijn de architectonische taken van de toekomst. Gebouwen die in een andere periode voor verschillende aspecten zijn ontworpen, kunnen we weer tot leven brengen om hun toekomst voor de volgende generatie veilig te stellen.