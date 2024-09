De volgende stap die Max Bögl moet zetten is het realiseren van het TSB-concept. Om lokale klanten ter plekken in China te overtuigen van de kracht van het systeem, hebben het Duitse bedrijf en de Chinese partner Chengdu Xinzhu Road & Bridge Machinery Co. een demonstratielijn van 3,5 km gebouwd in de zuidwestelijke Chinese provincie Sichuan, waar het TSB snelheden van wel 150 km/u kan bereiken.

De zware spoorsegmenten zijn zo'n 12 meter lang en gemaakt van geprefabriceerde betonelementen die in serie zijn geproduceerd in de Duitse hoofdvestiging van Max Bögl. Hier is ook het voertuig geproduceerd. De spoorsegmenten zijn in containers geplaatst en per spoor via de Nieuwe Zijderoute naar China getransporteerd. Het voertuig is per vliegtuig naar de demonstratielijn in China gebracht, waar het nu volledig functioneel is.