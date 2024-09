"Het begon allemaal tien jaar geleden, voordat de media- en entertainmentindustrie echt begon over te schakelen naar cloudgebaseerde technologie", zegt Jeremy Smith, Chief Technology Officer van Jellyfish. "Toen al dwongen de omstandigheden ons om anders over dingen na te denken.

"Onze eerste studio bevond zich in het hart van Londen. Londen is echter een dure stad en het is bijna onmogelijk om aan een faciliteit te komen die groot genoeg is, dus verhuisden we naar meerdere gebouwen. Vanuit het oogpunt van infrastructuur moest de volledige technologie-implementatie bijna één keer per locatie worden gerepliceerd."

Het was al een dure manier van werken, tot de Brexit toesloeg. "De helft van ons personeelsbestand kwam uit andere Europese landen en ze wisten niet of ze in het Verenigd Koninkrijk konden blijven of niet", aldus Smith. "COVID was een andere versneller. Samen versterkten deze omstandigheden de plannen voor de langere termijn; we moesten een grotendeels extern personeelsbestand hebben en meer regionale kantoren. Dus besloten we de manier waarop we werken te heroverwegen."