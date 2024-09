Wat New Tales from the Borderlands echter zo opmerkelijk maakt zijn niet alleen de personages of hun verhaal, het is de manier waarop het spel wordt gespeeld. In tegenstelling tot traditionele spellen waarbij spelers een vooraf bepaalde opeenvolging van gebeurtenissen van begin tot eind volgen, bepalen de spelers in New Tales from the Borderlands welke beslissingen de personages nemen en, als gevolg daarvan, wat hun lot zal zijn.

Volgens Gearbox kan elke keuze die spelers maken van invloed zijn op hoe het verhaal zich ontvouwt, vaak op onverwachte manieren, met diepgaande, meeslepende verhaalscènes, minigames en free-walk-sequenties. Door spelers de mogelijkheid te geven keuzes te maken die de personages, omgeving en gebeurtenissen van de game vormgeven, verandert New Tales from the Borderlands ze in scheppers.

Maar hoe zit het met de echte scheppers van de game, de 3D-artiesten en animators die de game tot leven hebben gebracht? Om zo’n meeslepend en interactief spel te creëren, moesten ze een enorme hoeveelheid inhoud van hoge kwaliteit produceren – en om aan de marktvraag van een nieuw deel in de Borderlands-serie te voldoen, moesten ze dit deel zeer snel produceren. Een team van 15 animators had slechts twee jaar de tijd om 12 uur aan cinematische gameplay te produceren, volgens Marion Guignolle, hoofdanimator voor technisch ontwerpen bij Gearbox Studio Québec.

"Het duurt gewoonlijk drie tot vier jaar om drie uur te doen", aldus Guignolle, die toevoegt dat er één reden is waarom haar team zo snel veel content kon produceren: automatisering.