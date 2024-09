Nu Mila is voltooid, wil Angelini de emotionele impact van de film op het publiek overbrengen. "Het winnen van prijzen is natuurlijk geweldig, maar het delen ervan met zoveel mogelijk mensen is mijn doel", zegt ze. "Toen ik met dit project begon, begon de oorlog in Syrië. En nu is de Taliban teruggekomen in Afghanistan. Het zit in de menselijke aard om met elkaar te vechten, maar ik hoop dat de volgende generatie bewuster zal zijn.”

Het is die nieuwe generatie die Angelini het liefst wil bereiken. "Misschien zal een kind het zien", zegt ze. "Een toekomstige diplomaat of politicus: iemand die moet beslissen of hij wel of niet op de grote rode knop moet drukken. En misschien herinnert die persoon zich een scène uit Mila, en denkt die twee keer na."