Ces dernières années, les entreprises britanniques possédant une clientèle internationale ont été confrontées à de nombreux défis. Le Brexit, le COVID et la transformation numérique ont poussé bon nombre d’entre elles à revoir leur mode de fonctionnement, et même à rechercher d’autres clients. Pour les plus innovantes, et elles sont peu nombreuses, ces bouleversements se sont toutefois convertis en catalyseurs de croissance et d’évolution.

Dans le secteur des médias et du divertissement, le studio londonien Jellyfish Pictures a tiré son épingle du jeu grâce aux changements opérationnels effectués bien avant que la situation ne devienne chaotique. Le numérique, déployé en prévision des évolutions futures, a permis au studio de faire face aux incertitudes. Jellyfish Pictures crée des effets visuels et des animations que l’on retrouve dans certaines des plus grandes productions hollywoodiennes, comme Star Wars : Les derniers Jedi (Lucasfilm/Disney), Stranger Things (Netflix) et Watchmen (HBO). En plus de 20 ans, le studio a été salué à de multiples reprises par l’industrie pour son innovation créative et récompensé par d’innombrables BAFTA et Emmy Awards.