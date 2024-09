Le jeu New Tales from the Borderlands ne se démarque pas seulement par ses personnages et leurs histoires, mais aussi par son gameplay. Contrairement aux jeux traditionnels où les joueurs suivent une séquence d’événements prédéfinie du début à la fin, les joueurs de New Tales from the Borderlands contrôlent les décisions prises par les personnages et, par conséquent, leur destin.

Selon Gearbox, chaque choix du joueur détermine la façon dont l’histoire se déroule, souvent de manière inattendue, avec des scènes narratives profondément immersives, des mini-jeux et des séquences d’exploration libre. En façonnant les personnages, l’environnement et les événements du jeu de par leurs choix, les joueurs de New Tales from the Borderlands deviennent de véritables créateurs.

Mais qu’en est-il des vrais créateurs du jeu, les artistes et les animateurs 3D qui lui ont donné vie ? Pour créer un jeu aussi immersif et interactif, ils ont dû produire une énorme quantité de contenus de haute qualité et, pour satisfaire la demande des joueurs en attente d’un nouvel opus de Borderlands, cette production a nécessité un travail extrêmement rapide. Comme le révèle Marion Guignolle, Animatrice de conception technique principale chez Gearbox Studio Québec, les 15 animateurs ne disposaient que de deux ans pour produire 12 heures de gameplay cinématique.

« En général, il faut trois à quatre ans pour produire trois heures », constate Marion Guignolle. Elle ajoute que, si son équipe a pu créer autant de contenu aussi rapidement, c’est grâce à l’automatisation.