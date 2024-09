Cinzia Angelini et son équipe se sont lancées dans l’aventure de Mila en 2010. Avec Maya et Arnold, « le projet a pris de l’ampleur, intégrant de nombreux paramètres, effets et près de 300 ressources », explique-t-elle.

S’il a été facile de recruter des bénévoles, la gestion d’une équipe internationale d’illustrateurs, de concepteurs, d’animateurs et d’éclairagistes s’est révélée bien plus complexe. « Imaginez un pipeline mis en place dans 35 pays, avec du matériel et des logiciels différents », explique Cinzia Angelini. La productrice Andrea Emmes a apporté son aide dès le début du projet pour simplifier les processus.

Tous les membres de l’équipe de Mila faisaient partie d’un studio d’animation virtuel indépendant, à une époque où le travail à distance était encore une nouveauté. Ils ont dû mettre au point un jeu d’outils de collaboration et de communication. « Au début, la communication était assurée par e-mails et par Skype », explique Cinzia Angelini. « Au début, nous communiquions via un forum très lent et très inefficace, typique des forums des années 90. » Après avoir adopté de nouveaux moyens de collaboration cloud, comme Slack et ShotGrid, l’équipe a découvert que ces outils « changeaient la donne ».