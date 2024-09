Bravida, une entreprise d’ingénierie mécanique et électrique centenaire qui opère dans les pays scandinaves, est en pleine transformation numérique. L’entreprise a décroché son plus gros contrat avec le périphérique E4 de Stockholm, un projet autoroutier de 3,1 milliards € destiné à relier le sud et le nord de la ville. La nouvelle voie de contournement de 21 km de long traversera principalement des tunnels. Dans le cadre de ce projet, Bravida a été engagée pour développer et installer différents systèmes : alimentation électrique, éclairage, CVC (chauffage, ventilation et climatisation), eaux usées et lutte contre les incendies. Un seul tunnel de l’autoroute E4 est équipé de 76 transformateurs, 20 000 dispositifs d’éclairage et 23 000 têtes de sprinkler.

Grâce à son partenariat avec Autodesk, Bravida a adopté un workflow entièrement numérique et bénéficié de gains de productivité considérables : les fonctionnalités d’automatisation et de collaboration cloud de Revit et BIM Collaborate Pro ont permis de réduire les coûts des services de 87 %. L’entreprise peut connecter des modèles BIM 3D à l’aide d’Autodesk Platform Services (auparavant Forge), ce qui lui permettra d’effectuer une maintenance prédictive de ses installations. En adoptant la transformation numérique pour développer de nouvelles capacités, les équipes de Bravida réinventent leur façon de travailler.