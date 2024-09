Pada tahun 2015, perusahaan multinasional teknik minyak dan gas AS, NOV Inc., membeli Pipex Ltd. milik keluarga. Meningkatkan KPI adalah prioritas utama sehingga perusahaan berinvestasi dalam rangkaian produk Autodesk yang canggih, yang dirancang khusus untuk memperlancar alur kerja, menghubungkan departemen, dan memberikan visi penuh perusahaan tentang proses manufakturnya. Peningkatan dalam alur kerja dan akurasi data NOV FGS, memungkinkan Manufaktur bekerja dengan bebas secara bersamaan dengan Desain, menjadi transformasional.

Prosesnya sekarang dimulai ketika pelanggan menyerahkan laporan singkat mereka ke NOV FGS. Tim Desain menggunakan Autodesk Inventor untuk menghasilkan desain fidelitas rendah; yaitu, garis besar komponen yang berbeda. Desain dasar ini disimpan ke Autodesk Vault, perangkat lunak manajemen data produk (PDM) yang membantu merampingkan alur kerja. Vault memungkinkan semua orang di perusahaan – Manufaktur, manajemen, dan tim Desain – semuanya bekerja dari sumber pusat data terorganisir: berkolaborasi, mengurangi kesalahan, dan menghemat waktu.

“Kami mempertimbangkan produk perangkat lunak CAM lainnya, tetapi Autodesk PowerMill adalah satu-satunya yang dapat menangani ukuran dan kerumitan model yang sedang dikerjakan. Yang lain gagal atau mengalami crash.” Ben Holmes, Manajer Desain Digital, NOV FGS